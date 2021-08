Accident à Ndioum : L’Etat débloque 20 millions de FCFA pour les blessés et familles éplorées

Une première enveloppe de 20 millions de FCFA a été dégagée par le gouvernement du Sénégal pour accompagner les familles des victimes et les blessés de l’accident survenu hier mardi, sur la route de Ndioum (Podor). Ce, en attendant d’autres actions de prise en charge et d’accompagnement prévues.



« Nous sommes là pour apporter notre soutien. Le président de la République, Macky Sall a donné des instructions fermes allant dans le sens d’accompagner ces populations éplorées, mais aussi les malades qui sont actuellement au niveau de l’hôpital », a déclaré un des émissaires du Chef de l’Etat dépêchés sur les lieux du drame, hier mardi 3 août.



Revenant sur l’accident, ce dernier a affirmé que « sur les 33 blessés, les 2 sont dans une situation plus ou moins grave ». Par ailleurs, « nous essayons de les évacuer à Dakar pour la prise en charge en bonne et due forme », a-t-il assuré.



Un car de transport, appelé ‘’Ndiaga Ndiaye’’ avec des « bana-bana » qui se rendaient au marché de Ndioum qui est entré en collision avec un minibus. L’accident est survenu mardi 3 août vers 6 heures du matin, sur la route de Ndioum a occasionné la mort de 14 personnes.



Réagissant à ce terrible accident, le chef de l’Etat s’est exprimé en se disant peiné et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés.