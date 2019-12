Accident aux abords du stade LSS: le chauffeur du camion raconte le film de l’horreur

Le journal Enquête rapporte dans sa livraison de ce samedi que B. Mbaye, le conducteur de l'un des camions qui ont causé l'accident mortel de jeudi, a raconté le film du drame, lors de son régime de garde à vue. Il est poursuivi pour homicide involontaire.



Jeudi, vers les coups de 6 h du matin, un accident mortel a eu lieu à hauteur de la passerelle située en face du stade Léopold Sédar Senghor. Il y a eu 3 morts et 8 blessés dont 7 graves. Le chauffeur du camion frigorifique immatriculé Dk 0286 D, B. Mbaye, principal suspect dans ce drame, a été auditionné par les pandores de l'escadron de surveillance routière de la gendarmerie chargés de l’enquête. Selon Enquête, lors des premières heures des auditions, le chauffeur est revenu largement sur les circonstances de la tragédie. D’abord, dit-on, il a donné les raisons pour lesquelles il a, dans un premier temps, pris la fuite, avant de se présenter, le même jour, vers 19 h, dans les locaux des gendarmes. D’après les sources du journal, il a dit avoir pris la clef des champs pour éviter d'être à la merci de la vindicte populaire. Qu’il a eu très peur pour sa vie.



Le jour de l'accident, selon ses confidences, il avait quitté Yoff pour se rendre au Port autonome de Dakar. Seulement, une fois arrivé au lieu de l'accident, il a été surpris par le minicar qui a déboîté de derrière des véhicules en stationnement sur le côté droit, pour se mettre sur sa trajectoire. Il l'a percuté et l'a projeté sur le véhicule de la dame et ensuite sur l'autre camion frigorifique. Il a aussi reconnu qu'il roulait à vive allure.

Toujours selon les interlocuteurs du journal Enquête, en plus de reconnaître tous les faits qu'on lui reproche, il a demandé la clémence des enquêteurs. Mais il n’est pas sûr qu’il soit entendu. Car B. Mbaye, qui vient de boucler ses 26 ans, sera probablement déféré au parquet, ce lundi matin pour homicide involontaire, notent nos confrères