Accident sur l’Autoroute à péage, le juge tape sur les poches de la Secaa

Le gestionnaire de l’autoroute à péage a été reconnu civilement responsable d’un accident sur cet axe, une décision rendue par la troisième Chambre du tribunal civil hier jeudi.



Selon le quotidien « Libération », le tribunal a déclaré la Société Eiffage de la Concession de l'Autoroute de l'Avenir (Secaa) entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident du 4 novembre 2020 sur l’Autoroute à péage.



La société a été condamnée à payer aux demandeurs à savoir Fatou Ba, Seynabou Ba, Doune Ndoye et Amdy Ndiaye, la somme 500.000 Fcfa chacun à titre de réparation de leur préjudice corporel et moral, soit la somme de 2.5 millions de Fcfa.



La Secaa a été aussi condamnée à payer à Doune Ndoye la somme de 10.620.000 Fcfa et à Fatou Ba celle de 3.900.000 Fcfa à tire de réparation de leurs véhicules respectifs.