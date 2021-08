Accident sur l'autoroute Ila Touba et morts de 8 personnes: les causes du drame connues

D’après les informations du journal « Source A », l’accident qui a eu lieu mercredi dernier, sur l’autoroute Ila Touba et qui a coûté la vie à 8 fervents talibés mourides, est causé par un excès de vitesse de la part du chauffeur. Roulant à vive allure sur l’autoroute, le conducteur du particulier (307) avait dépassé les 110 km par heure.



Par conséquent, c’est en voulant devancer une voiture devant lui, que ce dernier a percuté de plein de fouet un camion qui roulait lentement sur la voie droite. Et, contrairement à ce qui a été dit, le camion n’était pas stationné sur l’autoroute.



Le chauffeur du camion impliqué dans l'accident a été déféré, mercredi dernier, devant le parquet du tribunal de Diourbel. Il serait poursuivi pour « homicide involontaire ».



Les huit (8) victimes sont domiciliées au quartier Guinaw Rail de Thiès et étaient tous des membres du « dahira » Foulkou Mahsoûne.