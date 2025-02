Accidents routiers : la Gendarmerie dresse son bilan pour 2024

La Gendarmerie nationale a présenté, ce mercredi son bilan pour l'année 2024. Lequel a mis en lumière une hausse des accidents de la route, particulièrement ceux impliquant des motos. Selon les statistiques fournies, les accidents de motos ont augmenté de 3% par rapport à l'année précédente, tandis que le nombre de décès a progressé de 6%. En tout, 5 212 accidents ont été enregistrés sur les routes du Sénégal en 2024, entraînant 687 décès et 8 547 blessés.



Dakar, la capitale, se distingue comme la zone la plus touchée par les accidents de la route, avec 2 841 cas enregistrés. Les régions de Thiès et Saint-Louis suivent respectivement avec 431 et 257 accidents, bien qu’elles soient moins touchées que la capitale. Elles enregistrent néanmoins des taux significatifs qui illustrent la portée nationale du phénomène.



Les chiffres fournis par la Gendarmerie en 2024 montrent une tendance alarmante. Ainsi, la Gendarmerie appelle à une prise de conscience collective, tant des usagers de la route que des autorités publiques.