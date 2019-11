Accidents sur la route de Tivaouane : le bilan s’alourdit

Le bilan des accidents mortels sur la route de Tivaouane, s’est alourdi. Deux (2) morts de plus ont été enregistrés sur l’axe Pambal-Darou Alpha, à hauteur du village de Yindane. La victime, un homme de 47 ans, a été mortellement heurté par un bus immatriculé, alors qu’il marchait tranquillement sur le trottoir.



L’accident est survenu dimanche, après que le bus qui a dérapé, pour finir sa course sur le sieur Faye, lui ôtant sa vie. Le chauffeur du bus, a failli être lynché par la population. Il a été aussitôt mis aux arrêtés.



Un autre accident tragique a endeuillé le Daara Serigne Mansour Sy "Borom Daara dji", au quartier Fogni à Tivaouane. Un camion qui faisait marche arrière, a tué un talibé de 12 ans qui était en train de dormir. Ce dernier est mort sur le coup, selon Sud Fm.



Dans un communiqué transmis à PressAfrik dimanche soir, la police avait informé que le nombre d’accidents avant, pendant, et après le Gamou, s’élevait à 17 dont 05 matériels, 10 corporels et 02 mortels.