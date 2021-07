Accord à l'OCDE sur un nouveau système de taxation des multinationales

Près de 140 pays qui négocient sous l'égide de l'OCDE une réforme de la taxation des multinationales sont parvenus jeudi à un accord, prévoyant notamment la mise en place d'un impôt minimum « d'au moins 15% » sur les bénéfices des plus grandes entreprises mondiales, a annoncé l'Organisation de coopération et de développement économiques.



« Après des années de travaux et de négociations intenses, ce paquet de mesures historique garantira que les grandes entreprises multinationales paient leur juste part d'impôts partout dans le monde », a déclaré le secrétaire général de l'OCDE, Mathias Cormann, cité dans un communiqué.



RFI