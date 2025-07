Accord de partenariat stratégique : Canal+ Sénégal et Netflix misent sur l'innovation et le contenu local

Le paysage du divertissement en Afrique est sur le point de connaître une transformation majeure. CANAL+ Sénégal a officialisé ce samedi un partenariat stratégique avec Netflix, marquant une étape décisive dans l'accès à une offre de contenus enrichie et diversifiée sur le continent. Cette collaboration, très attendue, promet de simplifier l'expérience des abonnés en intégrant directement les vastes catalogues de Netflix au sein de la plateforme Canal+.



L'innovation majeure de ce partenariat réside dans la convergence de deux géants du divertissement. Fatou Ba Sow, directrice générale de Canal+ Sénégal, a souligné l'importance de cette initiative : « Ce partenariat répond à la demande de nos abonnés. Nous avons mené une longue réflexion pour trouver la bonne formule et la proposer à nos abonnés sans que cela ne soit trop coûteux. Aujourd'hui, nous y sommes parvenus grâce à la mise en place de cette plateforme ».



Désormais, les abonnés de Canal+ n'auront plus besoin d'une connexion distante supplémentaire pour accéder aux contenus Netflix. L'application Canal+ devient la porte d'entrée unique vers un univers de films, séries et documentaires. « Le cordon Netflix vous permet d'accéder aux offres de Netflix avec un seul abonnement », a précisé Fatou Ba Sow, mettant en avant la simplicité et l'économie pour les utilisateurs.



Innovations technologiques et valorisation du contenu africain



Au-delà de l'intégration de Netflix, Canal+ continue d'investir dans l'amélioration de l'expérience utilisateur et la promotion du contenu local. Fatou Ba Sow a mis en avant le décodeur connecté, « une solution innovante qui permet de capter le signal par satellite et par TNT. Cette technologie offre une flexibilité accrue aux abonnés, notamment en cas d'intempéries ou d'impossibilité d'installer une parabole, assurant ainsi une continuité de service ».



Canal+ réaffirme également son engagement profond envers la production et la diffusion de contenus africains. « Nous proposons un contenu local. Au Sénégal, nous avons pu proposer une chaîne entièrement en wolof. Contrairement à l'idée d'un bouquet français diffusé en Afrique, nous avons décidé de promouvoir le contenu africain, en raison de tous les investissements que nous sommes en train de réaliser, et cela va au-delà du Sénégal. C'est dans toute l'Afrique », a souligné la directrice générale.



Intégration Simplifiée des Plateformes de Streaming (un avantage majeur et récent)



L'intégration de Netflix directement dans l'offre Canal+ est une innovation clé. Les abonnés peuvent désormais accéder au catalogue Netflix via leur abonnement Canal+, sans avoir besoin de connexions séparées. Cela simplifie considérablement l'expérience utilisateur et offre une centralisation du divertissement.