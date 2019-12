Accord entre l'Atlético et Edison Cavani, selon Sky Sports

L' Atletico Madrid a conclu un accord avec Edinson Cavani . C'est ce qu'a déclaré Sky Sports , qui rapporte que le club rojiblanco et le joueur uruguayen ont déjà convenu des conditions pour que, trois ans plus tard, la charrúa devienne footballeur de matelas.



L'accord est de trois ans et serait en vigueur pour le mois de juin, bien que du Métropolitain ils travaillent pour le rendre effectif au mois de janvier. Et pour que cela se produise, deux questions doivent être posées. La première est que la sortie d'un joueur qui permet à l'entité madrilène de continuer à respecter la limite de salaire se produit. Et la seconde, que le PSG donne le «OK» à Cavani de quitter la capitale française dans ce marché d'hiver.