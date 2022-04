Accord entre la Grande-Bretagne et l'Inde sur un partenariat de défense et de sécurité

La Grande-Bretagne et l'Inde ont conclu un partenariat «nouveau et élargi» en matière de défense et de sécurité, a déclaré, vendredi 22 avril, à New Delhi le Premier ministre britannique Boris Johnson. Les deux pays ont un «intérêt commun à maintenir l'Indo-Pacifique ouvert et libre», a-t-il déclaré aux côtés de son homologue indien Narendra Modi, qualifiant ce nouveau partenariat d'«engagement de plusieurs décennies», rapporte l'AFP.