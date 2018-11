Accord sur le Brexit : la presse britannique évoque un cabinet «déchiré»

Mais le Financial Times évoque lui le retour de bâton qui attend Theresa May alors qu'un groupe très influent de députés conservateurs, fervents « brexiters », fait circuler des lettres appelant à un vote de défiance dans l'espoir de faire tomber, ou tout au moins déstabiliser, la dirigeante.

« War cabinet » titre le Daily Mirror, qui détourne l'expression « conseil de guerre », pour décrire non pas un gouvernement uni autour de son leader en tant de crise, mais un gouvernement en guerre avec lui-même alors qu'il est apparu qu'une dizaine de ministres, soit un tiers du cabinet, ont, durant une réunion extrêmement houleuse, rejeté le projet d'accord présenté par Theresa May.« C'est soit mon deal, soit no deal voire pas de Brexit du tout » a prévenu, selon le Daily Express, la Première ministre pour faire taire les dernières réticences et comme le titre le Times,« colmater les brèches » au sein de son gouvernement. C'est aussi ce que la dirigeante entend marteler aux parlementaires qui sont nombreux à s'opposer à ce plan de retrait.Retour de bâtonUne situation précaire que le Guardian résume en ces termes en Une : « Le plan de Theresa May sur le Brexit : un cabinet déchiré, un parti déchiré et une nation déchirée »