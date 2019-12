Accord trouvé entre Stoke City-Trabzonspor pour le Sénégalais Pape Alioune Ndiaye

Selon la presse turque, les dirigeants du club de Stoke City ont trouvé un accord avec les représentants de Trabzonspor sur le transfert du milieu de terrain sénégalais, Pape Alioune Ndiaye. Un accord entre les deux parties pour un prêt de 18 mois serait d’un (1) million de livres sterling pour céder le vice-champion d’Afrique, Pape Alioune Ndiaye.



C’est en janvier 2018 que Pape Alioune Ndiaye a quitté Galatasaray pour le club anglais Stoke City pour 16 millions d’euros. Il a disputé 13 matchs avec un but et une passe décisive et voit son club relégué en D2. PAN retourne à Galatasaray sous forme de prêt pour le reste de la saison.



A son actif, 33 matchs et 3 buts marqués, une belle saison où il convainc les dirigeants turcs. Ce qui a sans doute attiré l’attention de Trabzonspor. Après une Can où il fait de bonnes prestations et perd la finale face à l’Algérie, il retourne à Stoke City en août.



Il compte 13 matchs de Cham­pionship. Formé au Diambars Fc, si tout est ficelé, Trabzonspor sera son 3e club en Turquie après Osmanlispor et Galata­saray, détaille wiwsport.