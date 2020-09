Accusations de corruption dans la magistrature: l’Inspection générale de l’administration de la justice a bouclé ses auditions

Les choses bougent dans l’affaire opposant le magistrat Ousmane Kane à son collègue Amadou Yaya Dia, tous les deux officiant à la Cour d’Appel de Kaolack, au centre du Sénégal. L’Inspection générale de l’administration de la Justice (Igaj) a bouclé ses auditions.



Le journal « Les Echos », qui donne l’information dans son édition de ce mercredi, renseigne que le patron de l’Igaj, Cheikh Tidiane Lam, avait enchaîné avec les auditions, interrogeant quasiment tous les magistrats de la Cour d’Appel de Koalack et d’autres personnes qui ont été citées par le juge Yaya Amadou Dia.



Le lundi 24 août dernier, le magistrat Ousmane Kane qui a été accusé de corruption par son collègue le juge Dia, a été auditionné par l’Igaj. Devant les magistrats de l’Inspection générale de l’administration de la Justice, il est revenu sur son problème avec son collègue qui serait né d’une « faute technique » qu’aurait commis Amadou Yaya Dia, qui aurait refusé de la rectifier, même quand son supérieur lui avait demandé.



Dans cette affaire, des sanctions lourdes allant de l’avertissement à la radiation en passant par le blâme, la suspension des fonctions, la dégradation de grade et les poursuites pénales, pèsent sur les deux magistrats Yaya Amadou Dia et Ousmane Kane. Ces sanctions seront appliquées aux juges selon la gravité des faits, s'ils sont reconnus coupables bien sûr...