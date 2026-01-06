CAN 2025 : l'Algérie élimine la RD Congo et rejoint le Nigeria en quart de finale

L’Algérie a validé son billet pour les quarts de finale de la CAN 2025 à l’issue d’une rencontre âprement disputée face à la République démocratique du Congo, ce mardi 6 janvier 2026. Longtemps indécises, les deux sélections se sont neutralisées durant le temps réglementaire au terme d’un duel équilibré et intense.



Il a fallu attendre la prolongation pour voir la décision se faire. En fin de match, Adil Boulbina a libéré les Fennecs en inscrivant un but de grande classe à la 118e minute. Il offre ainsi la victoire à l’Algérie (1-0, a.p.).



Grâce à ce succès, l’Algérie se hisse en quarts de finale où elle affrontera le Nigeria, le samedi 10 janvier à 16h00 GMT, pour une affiche qui s’annonce explosive.