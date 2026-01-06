Lutte : le CNG bloque provisoirement le renouvellement de la licence d’Eumeu Sène

Coup dur pour Eumeu Sène. Le Comité national de gestion de la lutte (CNG) a décidé de suspendre le renouvellement de la licence du leader de l’écurie Tyshinger. Attendu face à Ada Fass dans un combat organisé par Gaston Production, le lutteur s’est présenté au siège du CNG pour accomplir les formalités nécessaires.
Selon Albourakh Events, il lui a été signifié qu’ayant atteint l’âge de 45 ans, le renouvellement de sa licence ne pouvait se faire sans la présentation d’examens médicaux attestant de son aptitude à poursuivre la compétition. «Quand il aura fourni des tests médicaux conformes, on lui délivrera sa licence», a précisé un membre du CNG.
Si les résultats médicaux sont jugés satisfaisants, Eumeu Sène pourrait ainsi bénéficier d’une prolongation de carrière de trois années supplémentaires, à l’image de ce qui avait été accordé auparavant à Bombardier.
