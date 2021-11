Accusations viol Miss Sénégal 2020: le ministère de la Femme encourage les victimes à dénoncer

Le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants s’est exprimé 48 heures après les graves accusations portées par Miss Sénégal 2020 sur un supposé viol dont elle aurait été victime alors qu’elle était sous la responsabilité du Comité d’organisation. « En de telles circonstances, l’Etat de droit appelle à les élucider afin que justice soit faite, le cas échéant, conformément à la loi », a écrit Ndeye Saly Diop Dieng dans un communiqué.



Dans l’édit document, la Ministre appelle a une responsabilité collective et individuelle pour protéger les femmes et les filles dans leurs différents espaces d’activités face à des cas d’agressions.



« Dans le cadre de la prévention et de la dissuasion, j’encourage fortement les victimes de violences, quelle qu’en soit la nature, à dénoncer en vue d’obtenir réparation », ajoute Madame la

ministre de la Femme.