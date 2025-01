Accusé d’être membre des Forces spéciales : Mor Gueye brise le silence

Le dossier des « Forces spéciales » avait suscité un vif intérêt et alimenté les débats dans la presse sénégalaise. Aujourd’hui, Mor Gueye, alias « Commandant », présenté comme l’un des membres de ce groupe controversé, s’exprime pour la première fois dans les colonnes du journal Source A. Il revient sur les circonstances de son arrestation et les conditions de sa détention.



Impliqué dans cette affaire qui avait captivé l’attention de tout le Sénégal, Mor Gueye raconte son point de vue sur l’histoire des « Forces spéciales ».



Accusés de complot contre l’autorité de l’État, d’actes susceptibles de provoquer des troubles politiques graves, d’association de malfaiteurs, entre autres charges, Mor Gueye et onze autres personnes, dont l’actuelle députée Amy Dia, avaient été arrêtés puis conduits au commissariat de Rufisque avant d’être placés sous mandat de dépôt.



Dans sa déclaration, Mor Gueye affirme être à l’origine de la création du groupe WhatsApp intitulé « Forces spéciales ».



« J’aurais pu aussi bien l’appeler Les Amazones ou Les Danseuses », précise-t-il. Il insiste sur le fait que le groupe n’avait aucune finalité malveillante et n’était même pas actif.



« Je n’avais aucune arrière-pensée en créant ce groupe », explique-t-il, tout en déplorant que les présumés membres aient été arrêtés à divers endroits, certains même à l’intérieur du pays.



Cette arrestation a profondément bouleversé la vie de Mor Gueye. Il révèle que sa mère a été traumatisée par ces événements, qu’il a perdu son emploi et que sa femme l’a quitté.