Accusé de tuer et enterrer des civils dans une fosse à Gossi, le Mali contre-attaque et tire sur la France

Dans un communiqué publié ce mardi 26 avril 2022, le porte-parole du Gouvernement de la Transition du Mali contre-attaque et accuse la France de continuer à violer délibérément son espace aérien par des aéronefs, hélicoptères et drones pour espionner et intimider les FAMa.



Il accuse également la France d’avoir pris et monté, le 20 avril de « fausses images » pour accuser les FAMa de tuer des civils. (Document)