Accusé de vol dans un véhicule en stationnement, l’agent de police stagiaire Gassama relaxé

Selon les faits couchés dans le procès-verbal des limiers, un homme a été vu par une caméra de surveillance à Ouest foire en train d’ouvrir la portière avant d’un véhicule particulier avant d’y prendre un sac appartenant à Abdou Khadre Diakhaté. La victime dit qu’elle avait garé sa voiture en face de son domicile. Elle avait laissé dans son véhicule un sac contenant deux appareils de fabrication de clés de véhicules, deux clés de voiture de marque Kia Optima et Hyundai Sonata, deux actes de délibération ainsi qu’une somme d’argent de 500 mille fCfA. « Je suis entré chez moi avant de ressortir une dizaine de minutes plus tard. A ma grande surprise j’ai constaté la disparition de mon sac situé derrière la place du chauffeur. C’est dans ces circonstances qu’une plainte a été déposée par mes soins au niveau de la brigade de la foire. Une réquisition a été faite pour voir si les caméras de surveillance de la maison contiguë à la nôtre avaient pris des images. C’est à l’aide de ces images qu’on a vu M. Gassama ouvrir le véhicule et prendre mon sac» a raconté le plaignant à la barre.



Appréhendé par les gendarmes, l’agent de police M. Gassama a été sommé de ramener le sac et il s’est exécuté. Malheureusement pour la victime, le sac est revenu sans l’argent et les appareils de fabrication de clés de véhicule qu’il contenait. Avec l’aide de son frère policier, le reste du contenu du sac a été retrouvé puis remis à la partie civile. C’est pourquoi, le plaignant a décidé de retirer sa plainte.



Interrogé, l’agent de police M. Gassama a dit qu’il a été trompé par son ami Saccé Ndiaye qui lui a fait croire que le véhicule lui appartenait. Sans arrière pensée aucune, il a ouvert le véhicule, pris le sac et l’a remis à son compagnon, en fuite. « J’habite à quelques vingt mètres du lieu où j’ai pris le sac. Mon ami Saccé Ndiaye est un vendeur de véhicules. Il a l’habitude de venir me rendre visite avec différentes voitures. Le jour des faits, je le raccompagnais pour qu’il rentre chez lui. Arrivé à hauteur de la voiture, il m’a suggéré de lui remettre le sac situé dans l’arrière du véhicule et sans arrière-pensée, je me suis exécuté. Un jour après, des gendarmes sont venus chez moi pour m’arrêter. Une fois dans leurs locaux, ils m’ont fait comprendre que j’ai volé un sac dans un véhicule. Ce que j’ai nié en leur faisant comprendre que la voiture appartenait à mon ami qui m’avait demandé de lui ouvrir la portière et de lui donner le sac (…) même si je devais voler, je n’allais pas le faire sur la rue que j’habite » s’est-il défendu.



Le procureur a requis l’application de la loi. Me Amadou Aly Kane de la défense a estimé que les débats d’audience ont permis d’éclairer la lanterne de tout un chacun. Selon la robe noire, il y a un faux constat. « Il y a une vidéo dans laquelle on voit mon client prendre un sac. Mon avis est que ce dossier est traversé par un doute. Avec l’appui de son frère, il s’est démerdé pour récupérer le sac ainsi que le contenu. Il est un agent de police stagiaire (…) Je demanderais de le relâcher tout simplement. Ce qui est constant c’est qu’il a pris le sac dans un véhicule et l’a donné à son ami loueur de véhicules. Depuis sa cellule, il s’est démerdé avec son frère pour récupérer le sac. La partie physique était tellement contente qu’elle s’est désistée. Entre deux interprétations, je choisis la meilleure. Mon client était de bonne foi lorsqu’il agissait. Est-ce qu’il y a un enjeu qui justifierait sa condamnation ? En le relaxant, vous ferez œuvre d’humanité et de justice » a plaidé Me Kane en interpellant les juges. Le tribunal, après délibéré, a relaxé le prévenu.



Le Témoin