Achat avorté vidéos de Adji Sarr et Sonko: Abdou Nguer blanchit Doro Gaye et menace Sidy Ahmet Mbaye

Le journal « Libération » a écrit dans sa Une de ce jeudi 2 mars que Doro Gaye, Abdou Nguer du Codas et Sidy Ahmed Mbaye étaient mêlés à une affaire d’escroquerie qui tourne autour d’une vidéo impliquant Ousmane Sonko et Adji Sarr. Une publication, qu’un des concernés à savoir Abdou Nguer dément catégoriquement.







« Ce que le journal Libération dit sur moi, Doro Gaye et Sidy Ahmed Mbaye c’est faux », dément Abdou Nguer. Revenant au début de l’affaire, il raconte que M. Mbaye qui est son ami, lui a dit avoir en sa possession une clé USB avec des vidéos compromettantes sur le leader du Pastef Ousmane Sonko. « Il avait soutenu posséder une clé USB dans laquelle Sonko s’y trouvé filmé avec des filles mais je ne vais pas cité de nom. Il a déclarait que l’une des filles voulait sortir du pays mais qu’elle n’avait pas d’aide pour le faire. Et qu’elle avait des problèmes », raconte Abdou Nguer dans un entretien exclusif avec PressAfrik.







Justifiant le fait d’avoir donné une telle somme à Sidy Ahmed Mbaye, il révèle que « des membre de Pastef ont proposé 45 millions à celui-ci pour qu’il leur donne la fameuse clé usb ». C’est ainsi que le mis en cause qui est décrit comme un défenseur de Adji Sarr, lui en a parlé. « Sidy Ahmed Mbaye m’a dit qu’il ne voulait pas remettre clé USB aux gars de Pastef pour être utilisé à mauvais escient en manipulant les images. Je lui ai dit que si le contenu était diffusé il aurait des problèmes. Il m’a dit qu’il acceptait de l’échanger pour de l’argent au début il réclamait la somme de 15 millions », éclaire-t-il.







Poursuivant, il affirme que l’argent qu’il a remis au mis en cause ne lui a pas été remis par Doro Gaye comme le raconte le journal Libération dans sa Une. « Moi-même, là où j’habite j’ai des problèmes de location. Mais j’ai tout fait pour avoir les 10 millions après quoi je lui ai demandé sa localisation, il m’a dit qu’il se trouve à Thiés . On s’est donné rendez-vous le lendemain alors que j’étais en route vers Mermoz, on s’est retrouvé au rond-point. Il m’a remis la clé mais je lui ai dit que je n’avais pas d’ordinateur pour vérifier les vidéos. Il a réussi à me convaincre. Mais à me grande surprise, la clé était vide », dénonce Abdou Nguer.







Concernant ses intentions en achetant cette clé USB, il assure que cela n’engage que lui. « Ce qui est sûr, c’est que la clé usb que j’ai achetée, je savais ce que je recherchais. Les jeunes filles qui se trouvent dessus je ne connais pas leurs noms. Où j’ai trouvé l’argent ne regarde que moi. Ce qui est sûr, c’est que le journal n’a pas dit la vérité. Doro Gueye ne m’a jamais rien remis. Je me suis débrouillé pour rassembler cette somme et celui qui m’a remis cette somme, personne ne le saura », argue-t-il .







Pour finir, il demande à Sidy Ahmed Mbaye d’aller répondre à la justice au lieu de se cacher. En plus de cela, il exige à ce que « Adji Sarr ne soit pas mêler à cette affaire. Que les journalistes aussi arrêtent de monter leurs photos. Elle n’a rien à voir dedans qu’on la laisse tranquille. J’attends que la justice fasse son travail. Je demande à tous les proches de Sidy de lui demander de me rendre mon argent ».