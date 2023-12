Achat d'avis et faux avis : la face cachée du marketing digital

Le processus d'achat d'avis s'appuie sur des techniques sophistiquées telles que la création de faux profils, l'utilisation de services automatisés, et la manipulation algorithmique. Ces méthodes, bien que détectées par certaines plateformes, persistent et évoluent.





IV. Un défi légal : supprimer les fiches d'avis



Face à cette situation, une solution radicale se profile : la suppression des pages d'avis. Cependant, se heurtant à un obstacle majeur, les utilisateurs se voient refuser par lesplateformes l’effacement de leurs fiches d’entreprise, au prétexte que les informations diffusées sont publiques. Google propose aux propriétaires d’établissement de signaler les avis inappropriés mais ne supprimera que ceux qui auront été d’évidence créés frauduleusement et pas ceux publiés par des auteurs plus rusés qui ont connaissance des critères techniques de Google dans la rédaction et la publication d’avis jugés admissibles.

Or, cette vision méconnaît la nature spécifique des avis, qui, n’ont aucune valeur administrative mais revêtent une valeur commerciale.





V. WebCleaner : Une réponse légale et efficace