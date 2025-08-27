Acquitté après 5 ans de prison : Fallou Fall peut réclamer réparation devant la Commission d’indemnisation

Acquitté ce mercredi 27 août 2025 par la Cour d’appel de Dakar, Fallou Fall, qui avait déjà passé cinq années en détention, peut désormais saisir la Commission d’indemnisation après épuisement de toutes les voies de recours, a indiqué son avocat, Me Aboubacry Barro sur la RFM.



« Fallou Fall a le droit de saisir la commission logée à la Cour suprême, créée en 2008 pour indemniser les victimes de longues détentions et les personnes acquittées. Il peut introduire une requête à laquelle il devra joindre certaines pièces, notamment l’arrêt rendu et la preuve qu’aucun autre recours n’est pendant », a expliqué l’avocat.



Pour rappel, Fallou Fall avait été condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour viol sur sa demi-sœur. Après avoir purgé cinq ans de prison, il a finalement été acquitté purement et simplement par la Cour d’appel de Dakar.