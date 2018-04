Acquittement de Assane Kamara: retour sur l'incroyable histoire de son arrestation

Assane Kamara, un des prévenus jugés ce matin par la chambre criminelle du tribunal de Dakar pour apologie du terrorisme, financement du terrorisme et association de malfaiteurs, a été acquitté.



Assane Kamara, étudiant au Canada, a été dénoncé par sa mère. Cette dernière inquiète de voir son fils se radicaliser, l'a fait rapatrier au Sénégal, avant de la dénoncer plus tard à la police.



Lors de l’audience, le Parquet a requis 15 ans de prison ferme. Mais, il a été relaxé purement et simplement par le tribunal de Dakar.