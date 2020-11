Acte contre nature: deux homosexuels surpris en pleins ébats dans la Grande Mosquée de Dakar

L’affaire risque de faire couler beaucoup d’encre et de salive. Deux (2) homosexuels ont été surpris en train de s'envoyer en l'air dans la nuit du lundi vers les coups de 3 heures du matin, dans l'enceinte de la Grande Mosquée de Dakar, située au centre de la capitale sénégalaise.



Selon le journal « Les Echos », les déviants sexuels étaient à moitié nus et étaient aussi en pleins ébats. Tous les deux avaient la culotte baissée jusqu’au cheville. L’un était courbé, avant de se mettre à quatre pattes à même le sol. Tandis que le second se tenait debout juste derrière lui.



Ils ont été surpris par le gardien du lieu de culte musulman qui alerte aussitôt le commissariat de police de Rebeuss.



Les mis en cause, S. Sy âgé de 29 ans et S. Diouf, ont été arrêtés. Ils ont été placés en garde à vue audit commissariat. Le journal souligne qu’ils seraient très connus de la population. Car, ils avaient l’habitude de squatter les parages de la Grande Mosquée.