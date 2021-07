Acte contre-nature: un Français séropositif et un Sénégalais surpris en pleins ébats sexuels sur la Corniche

Mandio Dramé, ressortissant français de 46 ans et son partenaire sexuel sénégalais Abdoulaye Diallo âgé de 36 ans ont été traînés mardi devant le juge des Flagrants délits de Dakar pour des faits d’actes contre-nature. Les éléments de la Sûreté urbaine, lors d’une opération de sécurisation ont surpris les deux mis en cause en pleins ébats sexuels. Les faits se sont déroulés entre la Cour suprême et la Place du souvenir dans la nuit du 2 juin dernier aux environ de 22 heures.



Surpris par les éléments en patrouille avec leurs lampes torches, Abdoulaye Diallo a pris la fuite tandis que son compagnon prend la direction du centre Imodsen, là où ils avaient garé leur voiture. Des dizaines de préservatifs déjà utilisés ont été trouvés sur place ainsi que deux flacons de lubrifiant, un carton servant de couchette et des mouchoirs à jeter.



Attraits à la barre pour des faits d’actes contre-nature, Mandio Dramé et Abdoulaye Diallo ont nié les accusations. Séropositif et souffrant de drépanocytose, Mandio Dramé a révélé lors de l’audience, qu’il est venu au Sénégal en vacance et pour régler des papiers relatifs au voyage de sa femme et de son enfant. Il soutient qu’il se trouvait sur la plage de la Corniche juste pour prendre de l’air et faire du sport.



Ce sont les mêmes excuses que son partenaire sexuel a servies. Lui aussi marié et père d’un enfant, il réside à Grand-Dakar. Ce dernier, soutenant les dires de Mandio Dramé, déclare qu’après avoir fini de faire du sport au bord de l’eau qu’il a senti des maux de ventre ainsi que le besoin de se soulager. Et que c’est pendant qu’il déféquait que les policiers l’ont interpellé.



Par ailleurs, le rapport oral du chef de l’opération incrimine les deux prévenus qui tentent par tous les moyens de se disculper. Sur le procès-verbal de l’enquête, un des éléments de la patrouille a déclaré que lorsqu’ils sont descendus vers les grottes, ils les ont surpris en pleins ébats sexuels, en position cheval genoux à terre. Selon le policier, Abdoulaye Diallo était le passif tandis que Mandio Dramé était l’actif.



La représentante du procureur a requis 2 ans de prison. Pour sa part, le conseil du sieur Dramé a indiqué que celui-ci vient d’une famille religieuse. L’affaire sera délibérée le 13 juillet prochain.