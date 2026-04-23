"Actes contre nature" à l’Internat de la mosquée omarienne : cinq personnes en garde à vue à Dakar

Selon les informations de Libération, à Dakar, le commissariat de Rebeuss a interpellé un encadreur et quatre (04) pensionnaires de l’Internat de la Grande mosquée omarienne. Ces personnes sont soupçonnées d’être impliquées dans une affaire présumée de pédophilie, viols répétés sur mineur et des actes contre nature.



«L’enquête est partie d’une plainte des parents d’un des pensionnaires qui leur a révélé avoir été abusé sexuellement, à plusieurs reprises, par les mis en cause», précisent nos confrères, ajoutant que les examens médicaux «ont confirmé une déchirure anale» et conforté les propos du pensionnaire, âgé de moins de 12 ans.



Les cinq suspects ont donc été interpellés sur la base de la déposition de la présumée victime et des éléments médicaux. L’enquête suit son cours, et rien n’a encore filtré de la déposition des mis en cause.