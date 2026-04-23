Sénégal: Mame Farma Ndiaye devient la première femme nommée à la tête de la Division des Investigations criminelles

Au Sénégal, la commissaire Mame Farma Ndiaye a été nommée à la tête de la Division des investigations criminelles (DIC) de la Police nationale, à la suite d’un arrêté de Me Bamba Cissé, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique. Elle devient la première femme nommée à la tête de cette unité très sensible créée en 1975. Elle succède ainsi au commissaire Mamadou Ndiaye Fall, appelé à d'autres fonctions internationales.



Avant cette nomination, elle avait déjà servi au sein du Commissariat spécial de l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), où elle avait œuvré pour « respect des droits des migrants».



La DIC est chargée de lutter contre la grande criminalité, notamment le terrorisme, la cybercriminalité et les délits financiers complexes. Elle agit sur l'ensemble du territoire pour mener des enquêtes judiciaires sensibles et démanteler les réseaux criminels organisés.

