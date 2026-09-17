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Tournoi UFOA-A U17 : le Sénégal bat la Guinée (3-0) et se qualifie pour la finale et la prochaine CAN



Tournoi UFOA-A U17 : le Sénégal bat la Guinée (3-0) et se qualifie pour la finale et la prochaine CAN
L’équipe nationale du Sénégal des moins de 17 ans s’est qualifiée pour la finale du tournoi de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA-A). En dominant la Guinée sur le score de 3-0, ce jeudi au stade Léopold Sédar Senghor, les Lionceaux ont également obtenu leur billet pour la prochaine CAN de la catégorie.

Moussa Ndiaye, Souleymane Commissaire Faye et Cheikh Thior ont inscrit les buts du Sénégal. Le Sénégal disputera la finale face au Libéria ou à la Gambie, qui s’affrontent dans l’autre demi-finale.

Champion d’Afrique en titre, le Sénégal tentera de conserver son trophée. Il a remporté les deux dernières éditions du tournoi UFOA-A des moins de 17 ans.
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Moussa Ndongo

Jeudi 17 Septembre 2026 - 20:27


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