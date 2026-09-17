Nord Sindian : sept champs de chanvre indien détruits et deux individus interpellés

Les militaires en opérations dans le Nord Sindian (Bignona), en Zone militaire N°5, ont procédé à la destruction de sept (7) champs de chanvre indien ce 17 septembre. Selon la Direction de l'information et des relations publiques des Armées sénégalaises (DIRPA), ces champs couvrent un espace de plus d'un hectare à 8 km au Nord-ouest de Sindian.



La même source renseigne que deux individus ont été interpellés et acheminés à la Brigade de Gendarmerie de Bignona.



La Zone militaire N°5 poursuit activement les opérations de lutte contre l'économie criminelle dans cette région sud du pays.