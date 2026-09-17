Nord Sindian : sept champs de chanvre indien détruits et deux individus interpellés

Les militaires en opérations dans le Nord Sindian (Bignona), en Zone militaire N°5, ont procédé à la destruction de sept (7) champs de chanvre indien ce 17 septembre. Selon la Direction de l'information et des relations publiques des Armées sénégalaises (DIRPA), ces champs couvrent un espace de plus d'un hectare à 8 km au Nord-ouest de Sindian.
La même source renseigne que deux individus ont été interpellés et acheminés à la Brigade de Gendarmerie de Bignona.
La Zone militaire N°5 poursuit activement les opérations de lutte contre l'économie criminelle dans cette région sud du pays.
La même source renseigne que deux individus ont été interpellés et acheminés à la Brigade de Gendarmerie de Bignona.
La Zone militaire N°5 poursuit activement les opérations de lutte contre l'économie criminelle dans cette région sud du pays.
Autres articles
-
Retour d’Abu Dhabi : Bassirou Diomaye Faye fait escale à Nouakchott et s’entretient avec Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani
-
Banque mondiale : 112 milliards de dollars de capitaux privés mobilisés en 2026, un volume record
-
Actes contre nature, transmission volontaire du VIH : le parquet de Dakar fait le point sur les cinq procédures ouvertes
-
Ndorong : six employés de SGF interpellés pour vol de carburant estimé à plus de 17 millions FCFA
-
FIMO228 : Fallou Ngom, un ancien développeur informatique à l’assaut des podiums