Adji Mass placée en garde à vue : un dispositif spécial pour préserver sa santé

Placée en garde à vue depuis hier vendredi à la Sûreté urbaine de Dakar, l’influenceuse Adji Mass Guèye bénéficie de mesures particulières destinées à préserver sa santé. Contrairement à la procédure habituelle qui prévoit le transfert des femmes détenues vers les commissariats de Rebeuss ou du Plateau, les autorités ont décidé de la maintenir sur place dans une pièce spécialement aménagée et dotée de commodités adaptées, informe L’Observateur.



Selon le journal, cet aménagement vise à garantir des conditions sanitaires adéquates et à éviter toute dégradation de son état physique ou psychologique. “Des dispositions ont été prises pour qu’elle reçoive un traitement conforme à sa situation médicale et à la sensibilité de l’affaire”, précise cette même source.



L’influenceuse, connue pour ses interventions très suivies sur TikTok, a été interpellée à la suite d’une vidéo virale dans laquelle elle aurait proféré des propos jugés contraires aux bonnes mœurs et à la décence publique. Sur instruction du procureur de la République, la Sûreté urbaine a ouvert une enquête qui a conduit à son arrestation à son domicile, à la cité Djily Mbaye.



Devant les enquêteurs, Adji Mass aurait exprimé des regrets et présenté des excuses, tout en reconnaissant la diffusion de la séquence controversée.