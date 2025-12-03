Administration, retraites, gouvernance : Ousmane Sonko veut mettre fin aux doublons administratifs et moderniser l’État

Au moment où l’exécutif accélère la mise en œuvre de l’Agenda national de Transformation « Sénégal 2050 », la communication du Premier ministre, lors du Conseil des ministres du 3 décembre, s’est inscrite dans une volonté assumée de refonder en profondeur l’action publique. Ousmane Sonko a détaillé les réformes structurelles qu’il juge indispensables pour hisser l’administration et les politiques publiques au niveau d’ambition fixé par le chef de l’État.Le Président Bassirou Diomaye Faye a d’abord rappelé le sens de la commémoration du « 81ᵉ anniversaire du Massacre de Thiaroye » et de la « première édition de la Journée des Tirailleurs sénégalais ». Il a salué « la bonne organisation » des cérémonies avant d’annoncer la réalisation d’« un Mémorial entre le Cimetière national et le Camp militaire de Thiaroye », sous la supervision du Premier ministre.La protection de la famille, des femmes et de la jeunesse a également été érigée en priorité présidentielle, le chef de l’État insistant sur « l’amélioration de l’accès des filles à l’école », la défense des plus vulnérables et la révision des dispositifs législatifs relatifs aux droits des enfants.Le Président a ensuite mis l’accent sur l’inclusion sociale, à l’occasion de la « Journée internationale des personnes handicapées ». Il a demandé une évaluation de « l’application intégrale de la loi d’orientation sociale » et annoncé, dès 2026, un « Programme national intégré de soutien aux personnes vivant avec un handicap ». Le renforcement de la transparence dans la gestion publique a également été mis en avant, avec la mise en place de l’Office national de Lutte contre la Corruption, dont il a « félicité les nouveaux membres », tout en invitant le Garde des Sceaux à finaliser la « Stratégie nationale de Bonne Gouvernance ».Dans sa communication centrale, le Premier ministre a recentré le débat sur la nécessaire modernisation de l’appareil d’État. Il a réaffirmé son engagement à faire évoluer « une Administration bureaucratique » vers « une Administration moderne et performante ». Il a pointé « l’instabilité institutionnelle », les « chevauchements de missions », la « redondance des structures » et les « difficultés dans la coordination de l’activité ministérielle ». Pour y remédier, il a instruit le Secrétaire général du Gouvernement et les ministères concernés de proposer de nouveaux décrets d’organisation, ainsi qu’un schéma global de l’administration territoriale aligné sur la Charte de la déconcentration, « d’ici la fin du mois de février 2026 ».Sur la réforme du système national de retraite, Ousmane Sonko a jugé indispensable la mise en place d’un dispositif « plus inclusif, mieux administré et financièrement solide ». Il a souligné que les réserves de l’IPRES pouvaient devenir « un levier majeur de financement endogène » du Plan de Redressement économique et social. Il a demandé l’élaboration, dans un délai de trois mois, d’une « feuille de route 2025–2028 » articulée autour de l’assainissement du système, de l’élargissement de l’assiette contributive et de l’orientation progressive des investissements de l’Institution.Les communications sectorielles ont ensuite porté sur le pilotage des ressources, l’amélioration des paiements des allocations d’études, la situation des marchés agricoles et le plan de mobilisation de la jeunesse en vue des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. Le Conseil a enfin adopté deux textes relatifs à la désignation des commissaires de la Commission nationale des Droits de l’Homme et à la création du Conseil national de Lutte contre le Sida.