Aéroport Dakar Blaise Diagne : Des agents ramassent une forte somme d’argent remise à son propriétaire, un passager

Le fait mérite d’être signalé car ce qu’on entend parfois ou ce qui est mis souvent en avant ce sont des bagages volés, des choses perdues et non retrouvées dans les aéroports. Voilà ce qui motive certainement la lettre de félicitations du directeur général de LAS (Limak-Aibd-Summa), gestionnaire de l’aéroport en faveur de deux agents de la société Global. Cette dernière gère les chariots et la publicité sur la plateforme de Diass. Dans la lettre du directeur général de LAS, Xavier Mary, on apprend que « le 22 novembre dernier dans la soirée au niveau du parking, deux agents de Global ont ramassé une pochette contenant des pièces d’identité, une carte consulaire, un billet d’avion A/R et une forte somme d’argent en devises (euros) ». En remettant cette découverte aux services (Lost and Found) de LAS, le directeur général voit là « une grande probité morale et un professionnalisme exemplaire et des exemples à suivre et également une fierté pour l’ensemble des intervenants de l’aéroport ».



Le directeur général de LAS adresse ses félicitations et encouragements. Voilà des agents qui méritent des décorations comme c’était le cas dans une histoire similaire avec des agents de l ’aéroport international Murtala-Muhammed du Nigéria. Là-bas les deux agents de sécurité avaient ramassé un sac rempli d’argent. Et le président Buhari était même intervenu pour dire « l’honnêteté reste la meilleure politique. Nous devons faire preuve d’un tel comportement quelle que soit la position dans laquelle nous nous trouvons, qu’elle soit haute ou basse ».



A Diass on ne dit pas le montant de l’argent ramassé mais l’acte est important et ne doit pas passer sous silence.