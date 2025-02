Affaire 125 milliards : Tahirou Sarr propose une caution de 394 milliards FCFA et un chèque certifié de 11 milliards FCFA

L’homme d’affaires Tahirou Sarr, impliqué dans une affaire de transactions financières suspectes portant sur un montant total de 125 milliards FCFA, manœuvre en coulisses pour éviter la prison.



Selon le journal L’Observateur, il est attendu ce vendredi devant le collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier.



Présenté comme le principal instigateur d’une supposée escroquerie sur les deniers publics et de blanchiment de capitaux portant sur 91,6 milliards FCFA, il a pris les devants en formulant une requête de cautionnement adressée au président Idrissa Diarra.



La somme avancée est colossale, comprenant un titre foncier situé à Mbane, dans le nord du pays, couvrant plusieurs milliers d’hectares et évalué à 394 milliards FCFA, soit trois fois le montant réclamé.



D’ailleurs, Farba Ngom, poursuivi comme complice dans cette affaire, s’est aligné sur cette caution, renseigne la même source.



Mais les ennuis judiciaires de Tahirou Sarr ne s’arrêtent pas là. En plus du premier dossier, il est poursuivi dans une seconde affaire pour "escroquerie sur les deniers publics, association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux", portant cette fois sur 25 milliards FCFA.



D’après toujours L’Observateur, pour cette seconde affaire, il a déposé auprès du magistrat instructeur un chèque certifié de 11 milliards FCFA, émis par la Banque Atlantique, ainsi que deux immeubles évalués respectivement à 2 milliards FCFA et 1 milliard FCFA, soit une garantie totale de 3 milliards FCFA.