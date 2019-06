Affaire Aliou Sall : « Nous ne sommes pas en panique, nous ne tremblons pas », assure la coalition au pouvoir

Le coordonnateur du Pôle de communication de Benno Bokk Yakaar (Bby, coalition au pouvoir), Pape Mahawa Diouf, a assuré qu’ils ne sont pas en panique et ils ne tremblent pas, sur le tollé soulevé par l’affaire Aliou Sall, jeune frère du chef de l’Etat du Sénégal, accusé de corruption.



« Nous ne tremblons pas. Nous ne sommes pas en panique. Nous sommes lucides et forts d’une légitimité politique avec des actes politiques forts dans la gestion des hydrocarbures salués par toutes les institutions nationales qui sont habilitées à le faire », a-t-il soutenu en conférence de presse.



Dans la foulée, il a soutenu que ceux qui ont appelé à manifester vendredi font à peine 0,5% de l’électorat. Il considère ces derniers réunis au tour de la plateforme « Aar Li Nu Bokk », comme des « politiciens encagoulés et activistes », avant de les inviter à avoir du respect et de la considération vis-à-vis de la majorité.



« Les porte-étendards de cette campagne de calomnie de médisance, et de tentative de déstabilisation ont un dénominateur commun d’être pour l’essentiel de néo politiciens affairistes pour plupart et assoiffées de pouvoir et d’argent, martèle Pape Mahawa Diouf.