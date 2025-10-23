Affaire Badara Gadiaga : le chroniqueur auditionné sur le fond lundi prochain

Rebondissement dans l'affaire Badara Gadiaga. Le chroniqueur de la Télévision Futurs Médias (TFM) est convoqué, lundi 27 octobre pour son audition sur le fond devant le juge du premier cabinet du tribunal de grande instance de Dakar.



Inculpé depuis le 14 juillet dernier, Badara Gadiaga est visé par quatre chefs d'accusation notamment, « discours contraires aux bonnes mœurs », « diffusion de fausses nouvelles », « offense à une personne exerçant tout ou partie des prérogatives du président de la République », « réception présumée de fonds à des fins de propagande susceptible de troubler l’ordre public ou de compromettre la sécurité nationale ».



Des sources proches du dossier indiquent que ces poursuites s'appuient sur plusieurs articles du Code pénal, dont les articles 80 alinéa 2, 254, 255 et 257. L'article 257 est particulièrement notable, car il sanctionne la sollicitation ou l’acceptation de dons destinés à des actions de déstabilisation.



Pour rappel, l'arrestation de Badara Gadiaga, survenue le 9 juillet, faisait suite à la vive polémique qui l'avait opposé au député du parti Pastef, Amadou Ba, lors de l'émission "Jakaarlo Bi" diffusée le 4 juillet sur TFM.