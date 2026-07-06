Foncier : La Primature annonce une accélération de la levée des suspensions de travaux à Dakar, Thiès et Saint-Louis

Le Secrétariat général du Gouvernement a publié un communiqué faisant le point sur l’évolution des audits fonciers qui avaient mené, fin 2024, à la suspension des travaux sur plusieurs lotissements, plans d'urbanisme de détail (PUD) et pôles urbains des régions de Dakar, Thiès et Saint-Louis. Après une première phase ayant déjà permis à de nombreux attributaires réguliers et de bonne foi de récupérer leurs biens, les autorités passent à la vitesse supérieure en application des directives du Conseil des ministres du 1er juillet 2026.



Le Premier ministre a officiellement instruit le Comité de suivi pour finaliser, au cours du second semestre 2026, l'ensemble des actes administratifs, arbitrages et états des lieux nécessaires. Cette accélération profitera exclusivement aux détenteurs réguliers de titres d'occupation ne présentant aucun vice de forme ou de fond, notamment ceux exempts de tout soupçon d'accaparement de parcelles multiples. Parallèlement, des mesures drastiques ont déjà été actées, incluant des décrets d'utilité publique et l'annulation pure et simple de certains plans d'urbanisme, à l'image du PUD de la « Nouvelle-Ville de Thiès » ou de portions spécifiques de ceux de Guédiawaye et de Yeumbeul-Malika-Tivaouane Peulh.



Les collectifs et personnes physiques concernés seront tenus régulièrement informés afin de soumettre, dans les délais impartis, leurs demandes de mainlevée ou de régularisation. En attendant la finalisation de ces procédures menées par la DGSCOS et la Direction générale de l'Urbanisme, la Primature rappelle qu'il est strictement interdit aux détenteurs de titres de reprendre les travaux sans autorisation préalable, sous peine de s'exposer à des sanctions immédiates.