Mondial 2026 : la Fédération brésilienne vole au secours de l'arbitre Raphael Claus après les attaques de Donald Trump

La Confédération brésilienne de football (CBF) a officiellement réagi ce lundi pour défendre « l'intégrité » de son arbitre international, Raphael Claus. Ce dernier se retrouve au cœur d'une tempête médiatique après avoir été publiquement pris pour cible par le président américain Donald Trump, qui l'a qualifié d'« horrible » et de « très douteux » pour avoir exclu l'attaquant des États-Unis Folarin Balogun.



Dans un communiqué officiel transmis à l'AFP, l'instance dirigeante du football brésilien a fermement contesté les propos tenus par le locataire de la Maison Blanche. « La CBF réfute toute insinuation qui mette en doute l'intégrité de Raphael Claus », a martelé la fédération, décrivant son officiel comme un « professionnel exemplaire ».



Âgé de 46 ans, l'arbitre brésilien bénéficie d'une solide réputation sur la scène internationale que la CBF n'a pas manqué de rappeler. La fédération a ainsi ajouté que l'officiel « est reconnu mondialement comme un des meilleurs arbitres en activité, à la trajectoire marquée par l'excellence technique, le comportement éthique et le respect absolu du football ».