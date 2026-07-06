Diplomatie financière : à Banjul, le ministre Bassirou Sarr harmonise les positions avec la BAD et la Banque mondiale

En marge de la réunion du Caucus Africain des Gouverneurs du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale organisée à Banjul, le ministre chargé du Budget, Monsieur Bassirou Sarr, a tenu des rencontres bilatérales de haut niveau. Il s'est entretenu avec le président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), le Dr Sidi Ould Tah, ainsi qu'avec le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, M. Ousmane Diagana.



Ces séances de travail ont été l'occasion de consolider les relations avec les partenaires financiers. Les délégations ont profité de ces échanges pour « réaffirmer l’importance de la coordination des interventions des institutions multilatérales, afin de soutenir l’assainissement des finances publiques avec des approches innovantes ».



L'agenda des discussions s'est également concentré sur les perspectives économiques du pays et le financement du développement. Les autorités se sont penchées sur « la nécessité de poursuivre la formulation de nouveaux projets avec la Banque mondiale et la BAD afin de soutenir les projets prioritaires de l’Etat ». Enfin, les différentes parties ont insisté sur l'urgence d'accélérer les réformes structurelles pour optimiser le climat des affaires et stimuler « une croissance portée davantage par l’investissement privé ».