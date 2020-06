Affaire Batiplus : le fiancé et les parents de Rachelle Sleylati convoqués par le Doyen des juges

Les auditions se poursuivent dans l’affaire de détournement présumé de fonds sur fond de blanchiment de capitaux de l’entreprise Batiplus, une filière du groupe Fares. Après le placement sous contrôle judiciaire du Directeur général de la société en question, le fiancé et les parents de la jeune caissière, Rachelle Sleylati, ont été convoqués ce lundi, par le Doyen des juges, Samba Sall.



Le journal L’As dans son édition de ce lundi, informe que d’après l’accusation Rachelle, actuellement dans les liens de la détention, les aurait cités comme bénéficiaires de l’argent qu’elle aurait puisé de la caisse. Tout est parti d’une plainte déposée par l’entreprise Batiplus contre sa caissière, Rachelle Sleylati. Arrêtée, elle mouille le Directeur général et révèle l’existence de l’argent liquide dans des magasins de la compagnie appartenant à la famille fares.



Une perquisition effectuée dans lesdits ont permis aux pandores de trouver sur place des centaines de millions en liasses qu'ils ont saisis et déposés à la Caisse de dépôt et de Consignation.