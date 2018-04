Affaire Bolloré: J.P Dorent, l’homme des campagnes présidentielles africaines

Sa carrière, Jean-Philippe Dorent l'a en grande partie construite sur le continent africain. D’abord consultant au Sénégal pour le compte de la société pétrolière Vitol, il rejoint, dès la fin des années 1990, l'agence de communication RSCG, aujourd'hui intégrée à Havas.



« Monsieur Dorent est un communicant qui a mis son savoir-faire immense, je n'en doute pas, au service de grands hommes politiques africains pour une seule raison : rapporter des intérêts financiers ou industriels pour son patron. Et qui est son patron ? C'est Vincent Bolloré et personne d'autre », explique Nicolas Vescovacci, auteur de l'ouvrage « Vincent Tout Puissant », consacré au milliardaire français et à ses réseaux.



Un patron qui entretient des liens de proximité, parfois d'amitié, avec plusieurs chefs d'Etat africains. Faure Gnassingbé au Togo, Alpha Condé en Guinée, deux hommes qui ont bénéficié des conseils de Jean-Philippe Dorent lors des présidentielles de 2010. Outre les campagnes électorales, son agence Havas assure aussi la communication de déjeuners de presse ou d'événements nationaux.

« C'était vraiment l'homme de l'opérationnel, dans les pays comme le Togo, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, analyse Antoine Glaser, journaliste français, spécialiste du continent africain. C'était toujours lui qui organisait les campagnes présidentielles et autres. L'ensemble des opérations. »



Des opérations qui ont permis à Jean-Philippe Dorent de tisser sa toile et de se faire un nom dans les milieux du pouvoir africains. Pour rappel, une troisième personnalité a été mise en examen aux côtés de Jean-Philippe Dorent et Vincent Bolloré. Il s'agit du directeur général du groupe Bolloré, Gilles Alix. La justice française l'a inculpé pour corruption d'agent public étranger, complicité d'abus de confiance et complicité de faux.