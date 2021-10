Affaire Bukanga Lonzo : l'administrateur d'Africom interdit de quitter la RDC

Mercredi soir, Christo Grobler se présente à l’aéroport international de N’djili pour une correspondance en direction de Johannesburg via Addis-Abeba. Il est surpris d’apprendre qu’il ne peut pas quitter le territoire congolais. Selon l’officier d’immigration, une consigne a été adressée à tous les postes frontières dans ce sens.



L’administrateur de la firme sud-africaine Africom voit ses documents de voyage confisqués. Alerté, son avocat Me Jacquemin Shabani, en déplacement à Lubumbashi, et l’ambassade sud-africaine à Kinshasa essaient d’intervenir, en vain.



Le lendemain matin, l’homme apprend que la justice souhaite le garder sur le territoire congolais jusqu’à la fin du procès de Bukanga Lonzo. Africom, sa firme, est citée comme plaque tournante dans toutes les transactions concernant la relance du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo…



Les fonds décaissés de la Banque centrale du Congo atterrissaient sur son compte en Afrique du Sud, a découvert l’Inspection générale des Finances. De plus, il n’y a jamais eu appel d’offre, comme le veut la loi congolaise, pour sélectionner Africom, insiste l’IGF.



Débuté lundi dernier, le procès de Bukanga-Lonzo a aussitôt été reporté au 8 novembre prochain, le temps de trouver un interprète pour Christo Grobler, personnage-clé du puzzle.