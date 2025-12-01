Affaire Dieynaba Ndiaye – Alioune Badara Mbacké : un face-à-face sous tension devant la Cour d’appel de Dakar

La Cour d’appel de Dakar a examiné ce lundi 1er décembre l’affaire opposant Dieynaba Sangharé Ndiaye à son ex-époux, le docteur Alioune Badara Mbacké, après plusieurs renvois et une longue période de tensions. L’audience, très attendue, a mis en lumière les blessures d’un mariage, célébré le 10 février 2024 et dissous moins de deux mois plus tard.





En première instance, le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye avait condamné Dieynaba Ndiaye à trois mois ferme pour « collecte illicite de données personnelles, diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs, divulgation de données à caractère personnel et atteinte à la considération d’autrui. » Le jugement l’obligeait également à verser 4 millions de francs CFA à son ex-mari. La jeune femme a fait appel, contestant la décision.





Ce lundi, à la barre, Dieynaba Ndiaye a retracé les débuts de leur relation, amorcée sur les réseaux sociaux, jusqu’à sa dégradation rapide. Elle affirme avoir été victime de violences conjugales, évoquant notamment un épisode survenu à Matam où elle dit avoir été agressée avant d’être reconduite à Dakar. Concernant les images litigieuses, elle reconnaît les avoir enregistrées, tout en soutenant qu’elles n’étaient pas destinées à être rendues publiques.





Le docteur Alioune Badara Mbacké, quant à lui, a catégoriquement nié toute forme de violence. Il a accusé son ex-épouse d’agressivité et dit avoir prononcé la répudiation pour des raisons de sécurité personnelle. Il se dit « humilié » par la diffusion de la vidéo au cœur du dossier.





La Cour a mis son verdict en délibéré. La décision finale sera rendue le 15 décembre prochain.

