Affaire Dora Gaye: les conseils du colonel Cheikh Sarr déposent une requête devant la chambre d'accusation

C'est une bataille de procédure dans l'affaire opposant Zakiroulahi Sow à Doro Gaye et Cheikh Sarr. Après une requête en annulation de la révocation du contrôle judiciaire déposée par les avocats de Doro Gaye, c'est désormais au tour des avocats du colonel Cheikh Sarr de saisir la Chambre d'accusation.



Inculpé et placé sous mandat de dépôt après sa convocation mi-novembre dans l'affaire Doro Gaye, le colonel Cheikh Sarr n'a pas dit son dernier mot. Les Échos révèle que l'ancien patron de la Section de recherches (SR) a saisi la Chambre d'accusation.



Ses avocats, attaquant la procédure, relèvent « des vices de forme commis par le juge d'instruction ». « Il y a des préalables que le magistrat instructeur aurait dû poser et qui n'ont pas été faits », insistent-ils.



Par conséquent, « il y a une nullité de forme », plaide la défense du colonel Cheikh Sarr.



Le journal précise qu'il s'agit de « la deuxième requête » visant l'annulation de la procédure initiée par l'homme d'affaires Zakiroulahi Sow contre l'ex-collaborateur de Macky Sall, Doro Gaye, au cœur de ce dossier.



Avant les avocats de Cheikh Sarr, la défense de Doro Gaye avait introduit un recours. Parmi les griefs soulevés par les avocats de Doro Gaye, ils rappellent que « le juge d'instruction avait révoqué le contrôle judiciaire avant même que leur client ne quitte le pays, alors qu'aucune des conditions du contrôle judiciaire n'a été violée par leur client ».