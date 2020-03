Affaire Fallou Sène : le dossier de l'étudiant tué à Saint-Louis bientôt bouclé

La famille de Fallou Sène, l’étudiant tué par "balle réelle" et les étudiants de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis (nord), vont bientôt être édifiés. Le magistrat instructeur qui a auditionné presque toutes les personnes, va probablement boucler le dossier cette semaine. Selon le journal « Les Echos » qui donne l’information, il ne lui reste qu’un seul étudiant, témoins des faits et qui a été entendu à l’enquête primaire.



Le seul hic dans cette affaire, souligne le quotidien, c’est que l’amicale des étudiants de Saint-Louis compte se constituer partie civile. Et, mandat a été donné à leur conseil de saisir le magistrat instructeur pour faire noter leur constitution. Mais, le juge Samba Sall a manifesté quelque réticence à recevoir leur constitution de partie civile.



Un fait qui risque de retarder le dossier puis que pour l’avocat de l’amicale des étudiants, ce n’est pas au magistrat instructeur d’apprécier de leur qualité à agir ou non, mais plutôt au juge à qui le dossier sera transmis pour jugement. A cet effet, il compte saisir la Chambre d’accusation.



Fallou Sène, étudiant à l’UGB a été tué par balle en mai 2018, lors d'une manifestation durant laquelle les étudiants réclamaient le paiement de leur bourse. Moustapha Sène, gendarme, est accusé d’avoir tiré le coup fatal sur l’étudiant, également père de famille.