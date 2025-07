Affaire Ferdinand Coly – Saliou Samb : la Cour suprême tranchera le 3 juillet prochain

La Cour suprême de Dakar a fixé au 3 juillet 2025 l’audience qui devra statuer sur le pourvoi en cassation introduit par Saliou Samb, a appris Le Soleil de source judiciaire. Cette décision fait suite à la procédure engagée par l’ancien président du club Génération Foot, après sa condamnation en appel dans le litige qui l’oppose à l’ancien international sénégalais Ferdinand Coly.



Le différend porte sur un investissement dans une société d’exploitation et d’exportation de produits halieutiques, baptisée “Blue Trade Company”. Ferdinand Coly accuse Saliou Samb de l’avoir escroqué à hauteur de 1,2 milliard de francs CFA. Selon les explications de Saliou Samb, le projet commun a échoué, entraînant la faillite de l’entreprise. Un autre ancien Lion, Mamadou Niang, également actionnaire avec un apport de 325 millions de francs CFA, n’avait pas porté plainte.



En première instance, le tribunal correctionnel de Thiès avait condamné Saliou Samb à 2 ans de prison dont 6 mois ferme, avec interdiction d’exercer dans le secteur halieutique pendant 5 ans. En appel, le 29 juillet 2024, la peine a été réduite à 1 an dont 10 mois avec sursis, et l’interdiction professionnelle levée. Toutefois, l’obligation de verser 800 millions de francs CFA à Ferdinand Coly au titre des dommages et intérêts a été maintenue.