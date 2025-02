Affaire François Mankabou : Me Kabou interpelle sur la responsabilité des agents et soignants avant son décès

L'affaire François Mankabou prend un nouveau tournant. D'après des informations exclusives de Libération, le juge du deuxième cabinet a récemment posé un acte inédit dans le cadre de l'information judiciaire ouverte pour déterminer les causes de la mort de François Mankabou, décédé le 13 juillet 2022 à l'hôpital Principal après avoir été arrêté dans le cadre de l'affaire dite « Forces spéciales ». Cependant, Me Patrick Kabou, dans un post sur Facebook, soulève des questions concernant la responsabilité des agents et des soignants impliqués dans son traitement avant son décès.



Voici l’intégralité de son post.





Affaire François Mankabou, quand Netflix passe avec ses 13 minutes, le monde réel, sérieux reprend ses droits. Le droit n'est qu'authentique pour celles et ceux qui savent s'en servir.



Dans cette affaire, il faudra être bref, concis et précis sur :

- l'intégralité de la vidéo pas juste les 13 mn,

- les nom, prénom de la personne qui, des semaines avant, tentait de " géolocaliser" François MANKABOU et le jour de son décès a informé la famille, se faisant passer pour un ambulancier de l'hôpital Principal,

- les noms prenons des personnes venues l'interpeller, le véritable motif,

- les noms, prénoms des personnes : direction des auditions,

- les noms, prenons des agents chargés de veiller à sa sécurité car en GAV, (non assistance à personne en danger),

- les noms, prénoms des personnes: acheminement à l'hôpital, les circonstances, les premiers soins par qui? Est-ce une ou des personnes habilitées (mise en danger de la vie d'autrui ),

- les noms, prénoms des personnes: accueil et assistance à l'hôpital (1ere fois),

Très important :

- les noms, prénoms des agents qui sont allés le récupérer à l'hôpital, dans quelles conditions ( responsabilité du médecin sur son patient),

- les noms, prénoms des soignants et des médecins autorisation ou non de la remise aux agents, et le réacheminement de François MANKABOU au Commissariat Central et ce, dans quelles conditions de santé et de sécurité ( responsabilité du médecin et des agents),

- les noms, prénoms des agents : réacheminement au Commissariat Central, les conditions,

- les noms, prénoms des agents présents quand François MANKABOU une fois sur les lieux criait de douleur et de détresse demandant et implorant son réacheminement à l’hôpital, ( non assistance à personne en danger),

- les noms et prénom de l'officier qui a demandé à ce que les agents l'amènent dans son bureau,

- les noms, prenons des agents, et le moyen de réacheminement à nouveau de François MANKABOU à l'hôpital.



Des points très importants si on veut faire du droit, que du droit, loin de l'émotionnel.