Affaire Hady Guèye : Blanchi pour le VIH, le styliste reste écroué pour « actes contre nature »

Le styliste Hady Guèye a été totalement disculpé de l'accusation de transmission volontaire du VIH après des examens médicaux probants, mais il demeure en détention. Placé sous mandat de dépôt vendredi dernier par le juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye, il fait face à de nouvelles charges criminelles.





Le tailleur-styliste a finalement été « inculpé pour association de malfaiteurs et actes contre nature », selon des sources judiciaires. Soupçonné d'être en couple avec Pape Cheikh Diallo, il reste au cœur d'une vaste enquête de mœurs menée par la Brigade de recherches de Keur Massar.





Cette affaire a pris une ampleur considérable avec l'interpellation de « 63 suspects au total » à ce jour. Ce démantèlement fait suite à l'ouverture d'une information judiciaire ouverte par le procureur Saliou Dicko, visant un réseau présumé de mœurs impliquant plusieurs dizaines de personnes.

