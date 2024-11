Affaire Kandé, affaire des 1.000 milliards : Bougane dément et somme Diomaye à prendre ses responsabilités

Lors de sa conférence de presse ce lundi 4 novembre 2024, Bougane Gueye Dany a abordé les questions relatives à l'armée et a directement interpellé le Président Diomaye Faye. Il a déclaré : "Le Chef de l’État, chef suprême des armées, Bassirou Diomaye Faye, doit prendre ses responsabilités et mettre un terme aux agissements d’Ousmane Sonko, qui attaque à la fois les militaires et les opposants. Le Premier ministre doit cesser de s’immiscer dans les sujets relevant de la sécurité publique lors de ses meetings. C’est de l’irresponsabilité !"

Il a poursuivi en apportant une clarification : "Nous tenons à rassurer les Sénégalais : il n'y a jamais eu de rapport incriminant un général de l'armée. C’est faux !"

Bougane Gueye Dany a également mis en garde contre les fausses accusations : "Il n'y a aucun compte bancaire contenant 1 000 milliards. C’est une pure invention ! Retenez bien que les mensonges d’hier, d’aujourd’hui et de demain sont totalement infondés. Ousmane Sonko met le pays en danger. Notre économie est en ruine, les institutions sont fragilisées et l’image de la justice est ternie. Le Sénégal touche le fond. Face à ces crises multiples, le président de la République doit prendre ses responsabilités", a-t-il conseillé.

En conclusion, Bougane Gueye a lancé un appel à l’unité et à l'action : "Pour sauver notre pays, le 17 novembre 2024, le peuple sénégalais doit accorder une majorité à la coalition Samm Sa Kaddu afin de rectifier l’erreur du 24 mars 2024."