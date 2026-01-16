Afrique de l’Ouest et du Centre : plus de 55 millions de personnes exposées à «la faim aigue» en 2026 (PAM)

Le programme alimentaire mondial (PAM) alerte qu’en dehors de «ressources et actions urgentes» en Afrique de l’Ouest et du Centre, «plus de 55 millions de personnes seront exposées à la faim aiguë (en phase de crise ou pire), durant la saison de soudure qui s'étend de juin à août 2026».



Dans un document consulté par PressAfrik, le PAM précise aussi que «plus de 13 millions d’enfants devraient souffrir de malnutrition». En dehors de cette réalité, plus de trois (03) millions de personnes seront confrontées à une insécurité alimentaire de niveau d'urgence (phase 4) cette année, soit le double du chiffre de 1,5 million enregistré en 2020. Le Nigéria, le Tchad, le Cameroun et le Niger, représentent 77 % de ces chiffres.



«La réduction des financements observée en 2025 a aggravé la faim et la malnutrition dans la région. Les besoins dépassant les financements, le risque que les jeunes sombrent dans le désespoir est également élevé», expliqué Sarah Longford, directrice régionale adjointe pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale du PAM. Elle a néanmoins rappelé qu’il «est essentiel de soutenir les communautés en crise pour éviter que la faim rampante ne provoque de nouveaux troubles, déplacements et conflits dans la région».



Dans les régions du Mali, où les familles ont reçu des rations alimentaires réduites, la «faim aiguë a augmenté de 64 %» depuis 2023, tandis qu'elle a diminué de 34 % dans les communautés ayant reçu des rations complètes.



La structure onusienne annonce enfin qu’elle a «besoin de plus de 453 millions de dollars (environ 256 milliards FCFA) au cours des six prochains mois pour continuer à fournir une aide humanitaire vitale dans toute la région».