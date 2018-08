Affaire Lamine Diack : Carlos Nuzman se lave à grande eau, Papa Massata Diack enfoncé

Arrêté en octobre 2017, l’ancien président du Comité d’organisation de Rio, soupçonné d’être le lien entre l’homme d’affaire Cesar de Menezes surnommé « King Arthur » et Lamine Diack, a été entendu par le tribunal pénal fédéral. Devant le juge Marcelo Bretas, Carlos Nuzman a nié avoir été impliqué dans un programme d’achat de voix visant à amener les Jeux olympiques et ralympiques au Brésil.



«Je ne connais aucune proposition d’achat de voix. Je ne connais aucune action qui aurait pu générer cela », a-t-il déclaré.



Mais, durant son audition, les procureurs ont exhibé des mails que le fils de Lamine lui aurait envoyé. Dans ces mails, Papa Masssata Diack lui avait déclaré que : «Tout était résolu», informe "Les Echos".



Pour se défendre, Nuzman a affirmé que ces messages étaient courants et qu’il ne savait pas de quoi il s’agissait. «Je n’ai répondu à aucun courriel de Papa Massata Diack, mais un jour il a dit que : «tout était résolu » dans l’un des courriels que j’ai reçus, et je ne savais pas comment cela avait été résolu», s’est-t-il défendu.



Papa Massata Diack qui s'est réfugié au Sénégal depuis le début de cette affaire, risque d'être enfoncé par ces révélations.



Pour rappel, Lamine Diack a été accusé pour corruption et a été placé depuis lors en résidence surveillée. En effet, il a été membre votant du Cio au moment du scrutin de Copenhague. Dans cette affaire De Menezes est accusé d’avoir fourni 2 millions de dollars par l’intermédiaire d’une société créée par Papa Masssata Diack.